Caltanissetta. Maria Grazia Pignataro riconfermata alla presidenza dell’Ispedd per la quarta volta consecutiva

CALTANISSETTA. Si è svolto nei giorni scorsi il rinnovo delle cariche sociali dell’Ispedd, che ha confermato alla presidenza Maria Grazia Pignataro, al suo quarto mandato consecutivo.

“Ringrazio le famiglie dell’Ispedd – ha dischiarato la Pignataro – per la fiducia che hanno voluto accordarmi ancora una volta. L’obiettivo dei prossimi tre anni sarà quello di restituire alle famiglie il ruolo che meritano nella pianificazione dei servizi dedicati alle persone con autismo, promuovendo insieme agli enti e alle istituzioni, pubbliche e private competenti, una politica fondata sulla coprogettazione e sulla compartecipazione, principi già previsti dal D.lgs n.62 del 2024 sulla disabilità”.

“Inoltre – continua la neo eletta Presidente dell’Ispedd – in sinergia con le altre associazioni impegnate nel settore della disabilità, intendiamo contribuire all’avvio della sperimentazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, così come previsto dalla normativa vigente. Infine, continueremo a sollecitare le amministrazioni locali affinché ogni Comune della provincia di Caltanissetta si doti della figura del Garante per i diritti delle persone con disabilità”.

Il nuovo direttivo è composto anche da: Carmela Di Marco, vicepresidente; Nunzia Sabatino, segretaria; Gianluca Gattuso, tesoriere; Oriana Carucci, Rosario Tabone, Giuseppe Massimo Volo, consigliera e consiglieri.