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2 Giugno: Schifani, orgogliosi di vedere il gonfalone della Regione sfilare a Roma

Michele Spena

2 Giugno: Schifani, orgogliosi di vedere il gonfalone della Regione sfilare a Roma

Mar, 02/06/2026 - 16:40

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“Nel giorno dell’80° anniversario della festa della Repubblica rendiamo omaggio ai valori di unità, libertà e democrazia che fondano il nostro Paese. Per la Sicilia questa ricorrenza assume un significato particolare: poche settimane fa, il 15 maggio, abbiamo celebrato gli 80 anni del nostro Statuto autonomistico, riconosciuto e richiamato dalla Costituzione della Repubblica nel 1948. È motivo di orgoglio vedere il gonfalone della Regione Siciliana sfilare a Roma nella parata del 2 giugno, portato dal Corpo forestale della Regione. Una presenza che testimonia il profondo legame tra l’autonomia siciliana e l’unità nazionale, nel comune impegno al servizio delle istituzioni e dei cittadini”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Renato Schifani.

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