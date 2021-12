Italia, positiva al Covid va al supermercato ma incontra il medico che le ha fatto il tampone

Una donna positiva al Covid ha violato l’isolamento domiciliare ed è andata al supermercato. Nel market, però, ha incontrato il medico che le aveva fatto il tampone. E’ accaduto a Cassino, in provincia di Frosinone. Come riporta Il Messaggero, il dottore l’ha riconosciuta ed è andato su tutte le furie. La donna, che è stata segnalata all’autorità competente, si è giustificata dicendo: “Non avevo nessuno che potesse farmi la spesa”.

Il dottore ha subito sgridato la donna e in poco tempo, tra i corridoi del supermercato, si è scatenato il caos. “Dovete avere rispetto del prossimo e non pensare che questo virus sia una passeggiata. Uscire di casa pur essendo positivi vuol dire diffondere la malattia”, ha scritto il medico sui social dopo aver raccontato la vicenda. In seguito alla scoperta, il negozio è stato sanificato.