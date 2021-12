Italia, “non mi piace il pranzo di Natale” e pesta la compagna: arrestato

Picchia la compagna perche’ non gli piace il pranzo di Natale. Un 37enne e’ stato arrestato dalla polizia a Torino per maltrattamenti in famiglia. Colpita con il carrello della spesa mentre tornava dal supermercato, l’uomo aveva gia’ aggredito in strada la donna, che era riuscito a fuggire ea raggiungere casa, nel quartiere Barriera di Milano.

Qualche ora dopo, pero’, un nuovo episodio di violenza, con conseguenze ancora piu’ gravi per la compagna, un taglio al sopracciglio, che ha chiesto aiuto ad un conoscente. L’intervento della polizia e’ stato immediato e l’uomo e’ stato arrestato