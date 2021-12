Italia, ladro ruba generi alimentari in un supermercato: la polizia fa una colletta e gli fa la spesa

La polizia municipale di Arezzo è intervenuta per fermare un ladro di 66 anni che aveva rubato generi alimentari, tra cui verdure, insaccati, e altro cibo per un valore di 46 euro, al supermercato Gala di Castiglion Fiorentino. L’intervento delle forze dell’ordine era stato richiesto dal personale del negozio. Una volta che gli agenti hanno rilevato che l’uomo ha effettivamente reali difficoltà a comprarsi da mangiare, hanno fatto in pieno spirito natalizio una colletta per aiutarlo.

L’episodio è avvenuto giovedì. Il ladro quando è stato fermato dagli agenti avrebbe millantato che il supermercato fosse di proprietà di una figlia e che i lavoratori erano tutti abusivi. Gli uomini della polizia hanno così controllato i precedenti del 66enne, residente a Cortona, e hanno chiamato il suo tutore senza tuttavia che lo stesso potesse fare qualcosa per calmarlo.

A quel punto è stato ascoltato e tranquillizzato anche dal comandante della polizia municipale e poi denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il 66enne, arrivato con il treno, dove aveva caricato anche la sua bicicletta, risulta avere piccoli precedenti per furto sempre di generi alimentari.