Covid, Assisi: focolaio di 92 persone durante pellegrinaggio

Un cluster composto da 92 persone, con 24 di loro positivi al Covid, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti acceertati, è stato indivuduato nel Dstretto di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, dagli esperrti del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2. Il cluster, fanno sapere dall’Ulss, è correlato ad un viaggio ad Assisi effettuato la scorsa settimana: buona parte delle persone hanno viaggiato a bordo di due pullman, mentre in 16 hanno raggiunto l’Umbria con auto propria. Il presunto caso indice, da cui avrebbe avuto origine il cluster, è attualmente ricoverato in Terapia Intensiva.