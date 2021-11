Tennis, in A2 maschile è pokerissimo per il Ct Palermo: superato 4 a 2 il Match Ball Firenze. Squadra femminile sconfitta dalle piemontesi del Beinasco

Sconfitta la squadra femminile dalle piemontesi del Beinasco

Un’altra giornata da incorniciare, l’ennesima di questa grande stagione, per il Ct Palermo al maschile.

Quest’oggi davanti al caloroso e numeroso pubblico presente in Viale del Fante durante i quattro singolari (i doppi si sono svolti al TC2 su un solo campo indoor) i ragazzi guidati in panchina da coach Davide Cocco hanno ottenuto la quinta affermazione di fila e soprattutto la certezza del primo posto nel girone che significa l’ultimo atto dei play off con il vantaggio di giocare il ritorno in casa.

A cadere sotto i colpi della compagine palermitana sono stati i toscani del Match Ball Firenze, battuti col punteggio di 4-2.

Spicca la grande impresa di Gabriele Piraino e Pietro Marino brillanti vincitori al match tiebreak nel primo dei due doppi svolti al TC2, causa pioggia, sui top 400 Atp Viktor Galovic e lo spagnolo Sanchez Izquierdo.

Gli altri tre punti per i ragazzi del sodalizio di viale del Fante portano la firma degli stessi Marino e Piraino in singolare e di Omar Giacalone – Carlos Gomez Herrera nel doppio.

I due punti messi a referto dai toscani invece sono giunti grazie a Galovic e Sanchez Izquierdo i quali hanno battuto rispettivamente Giacalone e Gomez Herrera.

La trasferta di domenica 7 novembre a Lecce servirà solo per provare a chiudere il girone 2 a punteggio pieno e prepararsi al meglio per la finale play off del 5 e 12 dicembre.

Meno bene è andata al team femminile sconfitto sabato 30 ottobre in casa dalle piemontesi del Tennis Beinasco col punteggio di 3-1.

Non è bastato alla formazione guidata da Alessandro Chimirri il bel successo di Virginia Ferrara contro Sofia Caldera.

Sconfitte in singolare Giorgia Pedone per mano di Michele Zmau e la mancina Federica Bilardo ad opera della numero 535 Wta Martina Colmegna.

Nel doppio, la coppia Colmegna – Caldera supera al match tiebreak Bilardo e Pedone.

Il Ct Palermo rimane fermo a 6 punti dopo 4 gare e domenica 7 novembre sfiderà fuori casa il Ct Bologna. Obiettivo play off ancora alla portata dato che vanno le prime tre classificate.

Da segnalare che Bilado, Pedone, Ferrara e Abbagnato sono in gara al 15.000 dollari scattato oggi a Solarino.

V GIORNATA A2 MASCHILE

CT PALERMO – MATCH BALL FIRENZE 4-2

Gabriele Piraino b. Andrea Meduri 6- 2 6-2

Pietro Marino b. Filippo Borella 6-4 6-1

Nikolas Sanchez Izquierdo b. Carlos Gomez Herrera 6-4 7-6

Viktor Galovic b. Omar Giacalone 6-4 6-4

Pietro Marino – Gabriele Piraino b. Viktor Galovic – Nikolas Sanchez Izquierdo 3-6 7-5 10-4.

Omar Giacalone – Carlos Gomez Herrera b. Andrea Meduri – Filippo Borella 6-0 6-2

IV GIORNATA A2 FEMMINILE

CT PALERMO – TENNIS BEINASCO 1-3

Martina Colmegna b. Federica Bilardo 7-5 6-3

Michele Zmau b. Giorgia Pedone 6-4 6-1

Virginia Ferrara b. Sofia Caldera 7-5 6-3

Caldera – Colmegna b. Bilardo – Pedone 6-4 0-6 10-6