DLF Nissa Rugby, amichevole internazionale con gli RFC Falcons di Malta: sabato 27 novembre alle ore 19, stadio “M. Tomaselli”

Grande attesa ed emozione in seno alla DLF Nissa Rugby per l’importante appuntamento di sabato 27 novembre, alle ore 19, presso lo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta: test match internazionale contro gli RFC Falcons di Malta.

Amichevole di grande prestigio e che solidifica il valore della società della palla ovale guidata dal presidente Giuseppe Lo Celso. Oltre l’indubbio valore sportivo e mediatico dell’evento che accende i riflettori sul capoluogo nisseno, da sottolineare la valenza economica per la città considerando l’approdo della formazione maltese e dei tifosi che per due giorni resteranno a Caltanissetta.

L’evento è ad ingresso gratuito con obbligo di green pass.

Fabrizio Blandi, direttore tecnico della DLF Nissa Rugby, sottolinea: “Lo riteniamo un momento importante di condivisione dopo questo biennio in cui, causa pandemia, siamo stati lontani dal campo. Ancor più pregnante ricevere una squadra che viene dall’estero, che ci ha scelto per fare questa esperienza di gemellaggio. Sarà una bella occasione sia per i nostri ragazzi sia per i loro; valore cospicuo anche per la cittadinanza per venire a vedere qualcosa di divertente e fuori dal comune. Nel capoluogo è la prima cornice internazionale per una squadra nissena di quest’anno: tutti sono invitati al ‘Marco Tomaselli’”.