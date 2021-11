Covid in Provincia. Sale la curva del contagio. Toccata quota 48 casi nelle ultime 24 ore.

E’ decisamente aumentata la curva del contagio da Covid in provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore. Il dato fornito dal report giornaliero dell’Asp riferisce infatti di 48 casi. Di questi, 18 sono di Niscemi, 10 di San Cataldo, 8 di Gela, 6 di Caltanissetta, 2 di Campofranco, 2 di Mussomeli e 2 di Serradifalco. Sono state invece ricoverate in degenza ordinaria 2 persone: una di Caltanissetta e una di Riesi.

Sono invece 8 le persone guarite: 3 di Niscemi, 2 di Caltanissetta, 2 di Gela e una di Mussomeli.

Il numero complessivo di persone positive al Covid in provincia di Caltanissetta è ora di 386, di cui 364 in quarantena domiciliare, una in terapia intensiva e una ricoverata fuori provincia.