Pallamano, Handball San Cataldo: “Il ruolo chiave dello sport nella crescita”

Rispetto ai disagi causati dalla pandemia sui giovani, si è discusso di quelli legati alla didattica a distanza e alle dotazioni tecnologiche, ma è stato molto meno approfondito l’impatto su bambini e ragazzi della chiusura di impianti sportivi, parchi e in generale dei luoghi dove fare sport. Al pari dell’educazione, si tratta di un aspetto da non sottovalutare.

Non solo nella fase emergenziale, ma anche ora le esigenze di ‘recupero’ della socialità e del movimento di bambini e ragazzi non sono ancora considerate prioritarie. Fare sport non è prioritario per molte famiglie, sono molti i giovani sedentari, Va incentivata l’attività fisica.

La sedentarietà comporta rischi per la salute, specialmente laddove associata ad altri stili di vita poco sani, ad esempio per quanto riguarda l’alimentazione, con conseguente sovrappeso e obesità. Al contrario, fare movimento fin dall’infanzia e acquisire uno stile di vita attivo, è essenziale per una crescita sana.

Lo sport è divertimento e gioco una dimensione e un diritto che appartengono al mondo dei più piccoli e che sono fondamentali per il loro sviluppo, anche sul piano delle competenze. L’attività sportiva promuove e insegna valori che in una fase di crisi diventano fondamentali: il rispetto, la solidarietà, la cooperazione, la condivisione e l’impegno. Lo sport di base rafforza l’inclusione sociale e l’integrazione dei bambini e ragazzi con minori opportunità. Per questo cerchiamo di far tornare i più giovani a fare sport.

Gli obiettivi della dirigenza in questo periodo prevedono di dare la possibilità di conoscere la pallamano tutti i Lunedì e Mercoledì dalle 19 alle 20 presso il Palazzetto “P.Maira” di San Cataldo per far tornare i bambini e ragazzi a fare sport. Siamo una piccola società e cerchiamo sempre il sostegno della comunità Sancataldese-Nissena e delle istituzioni, l’idea della società è quella di creare il “muro delle donazioni” un sistema in cui chiunque ( aziende, associazioni, tesserati e privati), possa partecipare alla riuscita degli obiettivi prefissati dall’ Handball San Cataldo



