DLF Nissa Rugby, grande successo per l’Open Day. Quasi cento bambini al campo polivalente “L. Gattuso” di San Luca.

Grande successo per l’Open Day della DLF Nissa Rugby che si è svolto, sabato 25 settembre a Caltanissetta, presso il campo polivalente “L. Gattuso” nel quartiere di San Luca.

Poco meno di cento bambini, accompagnati dai genitori, sono transitati nella struttura messa a disposizione dal Comitato di quartiere presieduto da Nello Ambra e dalla Parrocchia di San Luca diretta da Padre Alfonso. Giochi, risate, divertimento, tutto in sicurezza. Attività di promozione per la palla ovale e importante momento di aggregazione.

La manifestazione era inquadrata nell’iniziativa nazionale della FIR, in programma nello scorso week-end, Rugby Open day 2021: il rugby è per tutti, esperienza imperdibile per bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Tanti nuovi amici ed un pallone ovale con cui giocare in un ambiente sicuro, accogliente e unico.

Per rendere ancor più particolare l’esperienza di ogni piccolo rugbista in erba, la società nissena ha consegnato a ciascuno dei partecipanti un “certificato di amicizia” personalizzato, Amici del Rugby.

Questo è il primo dei tre appuntamenti programmati dalla DLF Nissa Rugby.