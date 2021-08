Nuova produzione hollywoodiana per l’attore nisseno Neil Vizzini: sarà nel cast di Indiana Jones 5 prodotto dalla Disney

Nuova produzione hollywoodiana per l’attore nisseno Neil Vizzini. Dopo la figurazione speciale nel Cyrano di Joe Wright, prodotto dalla Metro Goldwin Mayer, girato a Noto e in uscita il prossimo Natale, farà parte del cast di Indiana Jones 5 prodotto dalla Disney e le cui riprese sono in programma in Sicilia il prossimo ottobre.

Rosario Neil Vizzini, 52 anni, nisseno di ritorno e uomo dai cento mestieri (avvocato, giornalista, esperto di comunicazione, scrittore, blogger e altro ancora), figlio del sarto Mario e nipote del compianto avvocato Michele Vizzini, solo da pochissimi anni si dedica a tempo pieno all’arte della recitazione.

Ha iniziato sul finire del 2015 con il teatro sperimentale insieme all’Accademia dei Persi sotto la direzione di Camillo Rizzo e Ivana Bellomo, per poi proseguire con il cinema grazie al casuale incontro con il regista nisseno Tony Gangitano, che tra l’altro sarà presente al prossimo Festival del Cinema di Venezia con il suo film più recente “Lupo Bianco”.

Per Vizzini anche un ruolo nella fiction televisiva “Inchiostro contro piombo”, prossimamente su Canale5, che racconta uno scorcio significativa della storia del quotidiano L’Ora di Palermo a cavallo degli anni ’50 del ‘900.

Non solo cinema internazionale e televisione però per Vizzini. Lo scorso 25 luglio infatti lo abbiamo visto in azione nell’ambito di “San Francesco Quartiere dell’Arte – Estemporanea e mostra di pittura” con “Amistad – Ciò che siamo è ciò che eravamo” tratto dall’omonimo film di Steven Spielberg.