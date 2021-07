Parte il progetto marketing Nissa

CALTANISSETTA – Lo Sport Unisce! Con questo slogan, si è aperta ufficialmente la stagione 2021/22 della Nissa, nel corso di un incontro condotto e moderato dalla voce storica della Nissa Alessandro Silverio, al centro Michele Abate. E’ cominciata dunque una nuova storia, in cui il calcio diventa strumento di unione, non solo nello sport ma anche nel sociale. Dopo i saluti istituzionali e gli attestati di gradimento sulla sinergia e la progettualità comune per il bene sociale ed economico della città di Caltanissetta, espressi dal Sindaco Roberto Gambino, dal vice Sindaco Grazia Giammusso e dall’Assessore allo Sport Fabio Caracausi, ha preso la parola.

Il Presidente Arialdo Giammusso che ha sintetizzato quanto fatto nella sua prima stagione in cui è stato al vertice della società biancoscudata. Giammusso ha ringraziato tutti i soci/dirigenti che hanno contribuito a portare la Nissa a questo livello, presentando lo staff dirigenziale e tecnico su cui il Club punterà nella prossima stagione, non soltanto a livello sportivo ma anche marketing e commerciale. Un discorso dai toni decisi e concreti, nel pieno stile imprenditoriale e produttivo che contraddistingue il Presidente.

Giancarlo Bonsignore – DS del Club biancoscudato – ha posto invece l’attenzione sul grande lavoro svolto dallo staff tecnico nella passata e molto particolare stagione, raggiungendo un ottimo piazzamento in campionato in cui e’ stata sfiorata la finale per la promozione in serie D. Ma il focus del DS si è centrato sui valori di fair play e correttezza che devono contraddistinguere ogni attività sportiva, sul bel gioco in campo e, soprattutto, sul settore giovanile in partenza dalla prossima stagione.

Attività che prenderà avvio dai “primi calci” ed “esordienti” per costruire dalla basi la “cantera” biancoscudata. La notizia di maggiore rilievo della giornata, riguarda le attività del settore giovanile della Nissa saranno completamente a titolo gratuito per chi ne vorrà fare parte e questo rappresenta la prima grande ed importante fase del progetto sociale e sportivo biancoscudato.

Il settore giovanile della Nissa sarà affiancato da #ilVeroCalcioItalia, la scuola nazionale di formazione per gli allenatori ed il perfezionamento della tecnica e tattica individuale che fa capo a Lionello Manfredonia e Massimo De Paoli. Lionello Manfredonia ha inviato anche un video messaggio di saluto con tanto di “Forza Nissa finale”.

Giovanni Russo – nuovo Direttore Marketing e Comunicazione della Nissa – ha illustrato, con dovizia di particolari, i progetti strategici in termini di crescita del Club: Nissa Academy e la Business Home. Due pilastri delle attività che saranno realizzate affinché il progetto sportivo diventi sociale ed economico a 360 gradi. Saranno realizzati percorsi formativi specifici per ogni target scolastico dalle scuole primarie alle Università.

Nella Business Home della Nissa sarà possibile investire e realizzare ricavi grazie al network B2B tra gli sponsor e le attività dedicate ai tifosi ed alle loro famiglie. Di grande rilevanza, a conclusione dei lavori, anche gli interventi del presidente della Lega Sicula Sandro Morgana che si è soffermato molto sulla efficienza degli impianti sportivi da garantire alle società, nonché del presidente del Lions Club Pernaci, il quale ha apprezzato molto il progetto nella parte che riguarda la scuola calcio gratuita.

Un aspetto che piace anche da Giorgio Vitale (FIGC provinciale).Parte dunque un nuovo e ambizioso progetto che unisce e crea benessere sociale ed economico. Questi gli obiettivi del nuovo corso della Nissa, con un occhio al campo ed alle vittorie.