Covid: in Indonesia 54 mila contagi in 24 ore, record mondiale

L’Indonesia ha segnato un record mondiale di casi giornalieri di Covid-19 con 54 mila contagi in 24 ore, strappando il record al Brasile, che aveva registrato 45 mila casi in un giorno solo. I nuovi decessi sono 1.205. L’incidenza dei contagi, in un Paese tra i piu’ popolosi del mondo, e’ pari a 169 casi per milione di abitanti, comunque inferiore non solo a quella dei Paesi europei piu’ colpiti come la Spagna (498) ma anche ad altre nazioni del Sud Est asiatico, come la Malesia (333).

L’impennata dei contagi nelle ultime settimane ha messo sotto forte pressione il sistema sanitaria, in particolare nell’isola di Giava, dove scarseggia l’ossigeno per i pazienti piu’ gravi. Lo scorso 3 luglio le autorita’ hanno disposto la chiusura temporanea di scuole, parchi, centri commerciali e ristoranti. Come gran parte dell’Asia, l’Indonesia e’ stata investita dalla variante Delta a causa della lentezza della campagna vaccinale. Finora solo 15,9 milioni di persone, ovvero il 5,8% della popolazione, hanno ottenuto l’immunizzazione completa.