Turismo, la Puglia lancia campagna estate sicura

“Il turismo non è una cosa da niente ma l’espressione più alta della capacità di una terra di attrarre persone attraverso l’unico sistema di attrazione decente che esiste che è l’amore. Non ci rimane che l’amore che è l’energia creativa dell’universo. Così vogliamo tornare ad accogliere le cose belle della vita, con responsabilità, con amore, prendendoci cura delle persone, in sicurezza”. Con queste parole il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha presentato l’avvio della campagna di comunicazione di Pugliapromozione, l’ente regionale per la promozione del turismo, per l’estate 2021. Un lavoro di pubblicità e gestione del turismo che è stato sublimato in uno spot realizzato dalla regista Francesca Muci e dal 20 giugno in onda sui canali tv nazionali.