Rassegna stampa. Calcio, cresce la “nissenità” del Città di Caltanissetta: Maritato sarà il secondo di Italia

In casa Città di Caltanissetta si guarda già al prossimo campionato di Promozione. La società del presidente Sergio Iacona sta lavorando per assicurare basi tecniche adeguate alla sua prima squadra. In tal senso, dopo il recente annuncio del nuovo tecnico nella persona di Giovanni Italia, annunciato un altro arrivo sul fronte tecnico. Si tratta di Armando Maritato. L’ex portiere, classe ’80 e nisseno doc, ex Nissa, Cusn, Sancataldese, Serradifalco, Mussomeli, Pro Favara, Agira e Racalmuto.

Per lui la prossima stagione 2021/2022 di annuncia ricca di impegni, considerato che ricoprirà sia l’incarico di allenatore in seconda del Città di Caltanissetta che quello di preparatore dei portieri. «Per me è una grande soddisfazione poter lavorare con un tecnico del valore di Giovanni Italia – dice Maritato – è stato lui a volermi nel Città di Caltanissetta e questa è una gioia. Il fatto che tanto Italia quanto la società hanno voluto che fossi partecipe del nuovo progetto sportivo del Città di Caltanissetta non può che inorgoglirmi; ho avuto modo di parlare col mister e devo dire che mi ha subito trasmesso la carica giusta per lavorare all’insegna della sinergia e dello spirito di gruppo».

Armando Maritato conosce abbastanza bene l’ambiente del Città di Caltanissetta, per cui il suo ruolo di vice allenatore, oltre a quello di preparatore dei portieri, costituisce un valore aggiunto importante per una società che punta a far bene in vista del prossimo campionato: «Devo dire che anche la società mi ha letteralmente “travolto” e coinvolto con il suo entusiasmo; è per questo che ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura sportiva che, sono certo, non potrà che arricchire il mio bagaglio tecnico ed umano; sono certo che, con questi presupposti in termini di unione e spirito di gruppo, il progetto Città di Caltanissetta non potrà che dare buoni frutti sul piano sportivo».