Djokovic vince in rimonta il Roland Garros, Tsitsipas ko

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic vince il Roland Garros rimontando due set di vantaggio a Stefanos Tsitsipas. Il numero 1 al mondo ribalta lo score sul 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4 dopo 4h12′ e si aggiudica lo Slam numero 19, portandosi a una sola lunghezza dai 20 di Roger Federer e Rafael Nadal. Il serbo, inoltre, è il primo tennista dell’era Open (e il terzo nella storia) a vincere per almeno due volte tutti e quattro i Major. Qualche rimpianto per Tsitsipas che, dopo due set di grandissimo livello, ha dovuto combattere con alcuni problemi fisici alla parte bassa della schiena, per cui ha anche richiesto l’intervento del fisioterapista alla fine del terzo parziale.

“E’ un sogno che si è realizzato ancora una volta. Ringrazio il pubblico, anche oggi un’atmosfera stupenda. Ringrazio tutto il mio staff, i miei genitori, mia moglie, penso agli ultimi due match contro due giocatori fantastici, non è stato facile fisicamente e mentalmente ma ho avuto grande fiducia nelle mie capacità” le prime parole del serbo dopo il trionfo.

