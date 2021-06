Allevatore ucciso a botte nell’Ennese, ci sono 5 indagati

Ci sono cinque indagati per l’omicidio dell’allevatore Salvatore Blasco, 55 anni, il cui corpo era stato trovato lo scorso 24 febbraio nelle campagne di Nicosia. Il fascicolo della procura di Enna, che era contro ignoti, e’ diventato a carico di 5 persone dopo il deposito della perizia autoptica che era stata disposta subito dopo il ritrovamento del cadavere.

Il primo esame medico legale aveva confermato la morte violenta escludendo l’ipotesi di un malore o di una caduta accidentale. Sul corpo dell’uomo, che era stato trovato in un terreno di sua proprieta’ da un dipendente dell’azienda agricola, non erano presenti ferite da armi da fuoco o da taglio, ma dall’autopsia erano emerse numerose lesioni interne riconducibili a un pestaggio presumibilmente portato a termine da piu’ persone. Le indagini, che in prima battuta non hanno escluso alcuna pista, avrebbero imboccato quella dei contrasti legati al mondo della zootecnia