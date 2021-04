Rassegna stampa. Caltanissetta, stadio “Tomaselli”: aggiudicato l’appalto per il manto sintetico

CALTANISSETTA – Con l’aggiudicazione della gara d’appalto indetta dal Comune per il rifacimento del manto in erba sintetica dello stadio “Marco Tomaselli” (all’associazione temporanea di imprese con sede a Favara costituita da Impresalv srl e Edile Vna società cooperativa), si è concluso l’iter avviato lo scorso anno per realizzare l’opera che, secondo quanto previsto nel capitolato d’oneri, dovrà ora essere realizzata in 66 giorni, quindi in poco più di due mesi.

«Penso che in un mese o poco più i nostri uffici completeranno la verifica della documentazione amministrativa presentata – ha detto l’assessore Fabio Caracausi – per cui i lavori potranno cominciare subito dopo e l’impianto potrà disporre del nuovo manto in erba sintetica già all’inizio della nuova stagione agonistica che, Covid permettendo, dovrebbe partire a settembre, come sempre in passato».

Nei giorni scorsi la Commissione di gara presieduta dall’ing. Giuseppe Tomasella e composta da Fabio Di Renzo e Rosalba Grisafi, ha preso atto delle offerte economiche proposte dalle 13 imprese ammesse dopo l’esame della documentazione amministrativa e, alla luce dei ribassi dichiarati, l’appalto è stato aggiudicato all’Ati favarese che ha offerto un ribasso del 33,999% sull’importo a base d’asta di 837.121,75 euro oltre 11.474 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di 563.982,73 euro.

A tale conclusione la Commissione è pervenuta dopo avere calcolato che la soglia di anomalia delle offerte sarebbe stata del 34,766%. L’impresa che si è aggiudicato l’appalto ha battuto… sul filo di lana le imprese Zab Costruzioni srl (che ha offerto il 32,877%) e Becam Costruzioni (32,273%).

Per la trasformazione del campo di gioco da erba naturale in artificiale, il Comune ha ricevuto dal Coni un finanziamento di 960 mila euro grazie all’interessamento della Federazione Rugby. Il finanziamento però rischiava di andare perduto per la rinuncia dell’impresa vincitrice della gara d’appalto avviata dalla precedente Amministrazione comunale. La nuova gara d’appalto è stata indetta dopo il parere favorevole al progetto rilasciato dalla società “Sport e Salute” (che gestisce i finanziamenti del Coni), che era stato rimodulato per conciliare le esigenze dei praticanti del calcio e del rugby.