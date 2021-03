Sicilia, ruba 500 chili di arance e colpisce con cric proprietario terreno: arrestato

La notte del 29 dicembre era stato sorpreso dal proprietario di un fondo agricolo in contrada San Basilio di Lentini (SIRACUSA) a rubare arance e per fuggire, con un carico di 500 chili di tarocchi, non aveva esitato a colpire l’uomo con il cric della sua auto. Giovanni Pellegrino, 44 anni, catanese, è stato arrestato dai carabinieri su disposizione del gip di SIRACUSA.

L’uomo, identificato a seguito della denuncia del proprietario del terreno, era già stato sorpreso a rubare arance nello stesso terreno nel mese di marzo del 2020. Pellegrino si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico