Sicilia, Covid: accelerazione contagiati, chiesta zona rossa per Sciacca

Nel giorno in cui scattano le ultime due zone rosse in Sicilia, quelle di Caltavuturo (Palermo) e Scicli (Ragusa), Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Agrigento ha chiesto al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, analoga dichiarazione per Sciacca da domani al 31 marzo. Dopo avere ricevuto questa mattina la comunicazione dall’Azienda Sanitaria, la sindaca Francesca Valenti ha convocato d’urgenza il Centro operativo comunale, per esaminare la situazione.

Alla presenza degli assessori della Giunta, del segretario comunale, dei dirigenti comunali, della struttura di protezione civile comunale, dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, delle associazioni Vigili del Fuoco in congedo e della Guardia Costiera Ausiliaria, il Coc ha deciso di condividere la richiesta al fine di contrastare la diffusione del contagio che negli ultimi giorni ha avuto un’accelerazione.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp informa che ad oggi sono stati accertati 117 casi di positivita’ con numerosi casi che attengono a clusters familiari per i quali si stanno completando o tracciamenti. L’Asp ha chiesto la zona rossa da domani e fino al 31 marzo 2021 per “il numero dei contagiati, le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno, la veloce propagazione del fenomeno, il rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di contatti stretti e contatti occasionali”.