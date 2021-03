Serradifalco. Sorteggiati i 20 operatori economici aderenti a manifestazione d’interesse per Scuola primaria “Giovanni Verga”.

SERRADIFALCO. Sono 225 gli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione d’interesse per la procedura negoziata dell’affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico elementare Giovanni Verga di via Papa Giovanni XXIII.

Si tratta della scuola primaria la cui ala est è crollata il 10 gennaio del 2011. Il numero di partecipanti è stato superiore a venti, per cui s’è reso necessario ricorrere al loro sorteggio.

I venti operatori sono stati così sorteggiati, dopo di che ci sarà per loro l’invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori destinati alla demolizione e ricostruzione della scuola elementare “Verga”. Il sorteggio è avvenuto nel palazzo comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto al secondo piano nei locali dell’Ufficio tecnico.

La gara sarà esperita telematicamente sul portale Acquistinretepa.it. L’importo dei lavori a base di gara, Iva esclusa, è 4.154.125,09 euro oltre a 104.208,12 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 4.258.333,21 euro.