Serradifalco. Si va verso la zona rossa. Sindaco invia richiesta a Musumeci.

SERRADIFALCO. E’ stata inviata ieri alla Regione la lettera con la quale il sindaco Leonardo Burgio ha chiesto l’istituzione della zona rossa per Serradifalco.

Il primo cittadino serradifalchese ha motivato questa decisione con il fatto che la curva epidemiologica dei contagi si è purtroppo impennata in paese con 65 casi accertati, di cui 25 solo nella casa di accoglienza per donne in difficoltà.

Il sindaco in una nota ha tenuto a precisare: “Non c’è stato da parte mia alcun attacco nei confronti della casa di accoglienza; chi ha inteso interpretare in questi termini il mio messaggio, lo ha fatto con cattiveria gratuita quanto immotivata considerato che, per me come per il Comune di Serradifalco, è un onore venire in aiuto nel sociale verso donne e bambini in difficoltà”.