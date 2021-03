Serradifalco. Passo avanti per realizzare un centro culturale polifunzionale in centro storico.

SERRADIFALCO. Un altro passo avanti verso la realizzazione di un nuovo centro culturale polifunzionale è stato fatto dalla Giunta comunale guidata da parte del sindaco Leonardo Burgio. E’ stato infatti completato il passaggio di proprietà dai privati al Comune degli immobili dell’Isolato 117 destinato a diventare un centro culturale polifunzionale.

Il sindaco Burgio, nel renderlo noto, non ha nascosto Lo ha comunicato, non senza legittima soddisfazione, il sindaco Leonardo Burgio. I lavori sono destinati a riqualificare una zona del centro storico tra Corso Garibaldi e il Calvario. In precedenza, è stato l’assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità a finanziare il progetto per un importo di 1.110.000 euro, di cui 700.000 euro per lavori a base d’asta.

Nella graduatoria regionale il progetto del Comune di Serradifalco, a suo tempo messo a punto sotto l’allora amministrazione Alaimo, è stato ammesso a finanziamento con 75 punti piazzandosi all’undicesimo posto in ambito regionale. Il centro culturale polifunzionale nascerà in pieno centro storico in una zona compresa tra Largo Calsiano e la parte sovrastante che si trova nel quartiere del Calvario e che comprende alcuni fabbricati pericolanti ed in parte crollati con l’obiettivo di riqualificare proprio quella parte di centro storico con la realizzazione di uno spazio culturale.