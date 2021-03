Repubblica Ceca: Covid, 10 morti sospette dopo la vaccinazione la scorsa settimana

In Repubblica Ceca ci sono stati dieci casi di morte sospetta dopo la vaccinazione contro il coronavirus la scorsa settimana. Lo ha fatto sapere l’Istituto statale per il controllo dei farmaci (Sukl), ripreso dall’agenzia di stampa “Ctk”. Il Sukl evidenzia nel suo rapporto pubblicato oggi che si tratta di casi meramente sospetti.

L’unico legame tra la vaccinazione e i decessi e’ al momento temporale, ovvero la morte e’ avvenuta dopo la somministrazione. Cio’ non equivale tuttavia a dimostrare un legame fra vaccini e morti sospetti, al momento non provato. Il dato aggiornato a martedi’ sera delle vaccinazioni compiute in Repubblica Ceca indica che finora 849.400 persone hanno ottenuto almeno la prima dose. 318.700 hanno invece gia’ effettuato il richiamo. Ad oggi i vaccini impiegati nel Paese sono quelli di Pfizer-BioNTech, Moderna e Oxford-AstraZeneca.