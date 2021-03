Pesistica. Federico La Barbera campione italiano. Nei 61 kg terzo posto e record italiano per Claudio Scarantino.

Torna il grande spettacolo della Pesistica Olimpica! Al Pala Pellicone di Ostia si è appena conclusa la prima giornata di gare delle Finali Nazionali dei Campionati Italiani Assoluti di Strappo e Slancio, in cui grande protagonista, oltre alla pesistica, è stata l’emozione di atleti e tecnici, che per la prima volta dopo oltre un anno sono tornati a confrontarsi in pedana.

Primo campione maschile di giornata è l’atleta della Pesistica Abbiatense Robert Mircea, che fa gara a sé in tutte le specialità. Entrato in gara per ultimo nello strappo con 140 kg, dopo aver fallito entrambe le prime prove alla medesima misura, riesce a mantenere nervi saldi e a portare a casa il risultato. Tre prove valide su tre invece nello slancio, in cui Mircea è stato protagonista di un crescendo indiscutibile; salito in pedana con 170 kg, si migliora con 180 kg per chiudere infine a 187 kg. Dietro di lui Andrea Ferrero (bronzo di slancio con 126 kg e argento di slancio con 157 kg), Emanuele Bivano (argento di strappo con 136 kg) e Carlo Pagliaro (bronzo di slancio con 156 kg).

Nella categoria 55 kg a trionfare è il nisseno Federico La Barbera oro di strappo con 95 kg e oro di slancio con 120 kg. Argento di entrambe le specialità per Marco Meneguzzo (91 + 112) e bronzo per Mattia Gandini (90 + 107).

Ultimo campione di giornata è l’atleta del CS Esercito Sergio Massidda che fa gara a sé con 120 di strappo e 150 di slancio. Dietro di lui Massimiliano Rubino con 100 di strappo e 121 di slancio; bronzo per il nisseno Claudio Scarantino (Nucleo della Gioventù) che con 93 di strappo e 119 di slancio, fissa i nuovi record under 15 di slancio e di totale (212).