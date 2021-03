L’ex ministro Peppe Provenzano nominato vice segretario nazionale del Pd.

CALTANISSETTA. L’ex ministro per il Sud Peppe Provenzano è stato nominato vice segretario nazionale del Pd. La nomina è arrivata direttamente dal neo segretario Enrico Letta.

Un incarico di prestigio, l’ennesimo, per l’ex ministro che ha ringraziato il segretario Letta per la nomina: “Grazie Segretario! Ora al lavoro, anima e cacciavite per costruire un Pd più aperto e più forte, in un’Italia più giusta, coesa, migliore. La bussola ce l’abbiamo, è l’articolo 3 della Costituzione”, ha commentato su Twitter Peppe Provenzano che è nato a San Cataldo ma è originario di Milena.

Soddisfazione per la nomina di Provenzano è arrivata anche da parte del segretario regionale del Pd Antony Barbagallo secondo cui la sua nomina “E’ un’ottima notizia per la Sicilia in quanto è destinata a riportarla sul piano nazionale con ancora più attenzione; Provenzano potrà portare avanti le sue battaglie per il Mezzogiorno e per la Sicilia”.