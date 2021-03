Covid. “Una sola dose di vaccino per chi si è già infettato”.

“Per i soggetti già infettati, con la sola eccezione degli immunodepressi, ci sarà una sola dose in quanto l’infezione sostanzialmente svolge un ruolo di priming che viene svolto dalla prima dose. E quindi la sola somministrazione farà l’affetto boost che invece nei vaccinati, senza pregressa storia d’infezione, viene svolto dalla seconda dose”.

A fare questa importante affermazione è stato Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità che ha annunciato la decisione di utilizzare una sola dose di vaccino per chi è già risultato positivo al coronavirus. Oggi, per altro, dovrebbe essere diffusa in tal senso una circolare esplicativa da parte del dipartimento generale della prevenzione del Ministero della Salute per la quale c’è il parere dell’Aifa e del Css.