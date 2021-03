Coronavirus, lockdown spinge i conti di Lego: utile +19% nel 2020

Il lockdown che ha costretto adulti e bambini a rimanere a casa per lungo tempo ha spinto le vendite dei mattoncini Lego. L’utile netto della società per il 2020 ammonta a circa 1,6 miliardi di dollari (9,9 miliardi di corone), in crescita del 19%. Le vendite sono aumentate del 21% su base annua. Lego sembra essere una delle aziende – come i rivenditori online e le società tecnologiche – ben posizionate per ricevere vantaggio dai lockdown globali.

L’amministratore delegato Niels B. Christiansen ha dichiarato all’Associated Press che i “risultati super forti” sono stati supportati dagli investimenti strategici fatti anni fa per spostare più vendite online. Il risultato “non è correlato a Covid. Questa è stata un’evoluzione iniziata qualche tempo fa”, ha continuato Christiansen. “Nel 2020 – ha aggiunto – abbiamo iniziato a vedere i vantaggi di questo, soprattutto nell’e-commerce e nell’innovazione di prodotto”.