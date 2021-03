Coronavirus, 23.904 nuovi casi e 467 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei casi Covid in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i nuovi positivi al coronavirus sono 23.904 contro i 16.017 registrati ieri. Nel report di oggi sono contenuti anche i dati di ieri in Sicilia. I tamponi processati sono 351.121 e che fa salire l’indice di positività al 6,8%. Calano i morti a 467, 23.744 sono i guariti mentre gli attuali positivi scendono di 324 unità attestandosi su un totale di 562.508.

Le buone notizie arrivano finalmente dagli ospedali. Nei reparti ordinari si registra un lieve calo dei pazienti, 29.180 i degenti ospitati, 51 in meno rispetto a ieri; decremento pure nelle terapie intensive, 3.710 i ricoverati con un saldo complessivo in calo di 6 persone e 283 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 529.618 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (3.943), seguita da Sicilia (2.904, numero comprensivo di quello relativo alla giornata di ieri) e Veneto (2.317).

