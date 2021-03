Butera. Il Comune aderisce al “Festival dei Borghi”.

BUTERA. Il Comune di Butera è entrato nel network dei borghi siciliani. E’ stata l’amministrazione comunale a volere questa partnership nel progetto relativo al bando “Festival dei Borghi”, indetto dal Mibact.

Il nuovo network è formato da 42 borghi siciliani rappresentanti delle 9 province ed ha in Sambuca di Sicilia il suo Comune capofila. Inoltre si avvale anche della leadership della “Fondazione le Vie dei Tesori” e si strutturerà in modo stabile per portare avanti politiche di rigenerazione, valorizzazione e lotta allo spopolamento.

Il progetto, come ha evidenziato l’assessore comunale al turismo Luigi Puci, pone l’accento sulla valorizzazione artistico, storico, culturale dei borghi, dai luoghi alle ricette tipiche al folklore, mettendo tutto in rete, con l’obiettivo di creare un grande “contenitore” di offerta e proposta turistica condivisa.

<Sono convinto che questa rete andrà oltre ogni più rosea aspettativa – ha concluso Puci – l’obiettivo è di far nascere start up turistiche ed innovative formate e guidate in questo percorso di crescita con la mission di creare lavoro e produrre valore economico nel nostro territorio>. Il tutto nel contesto di un progetto che si propone di ripartire dall’ambiente per avviare un percorso di futuro sostenibile per il territorio buterese e la sua comunità.