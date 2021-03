Butera. Finanziamento di un milione di euro per consolidare Piazza Dante.

BUTERA. L’amministrazione comunale diretta dal sindaco Filippo Balbo ha ottenuto il finanziamento per i lavori di consolidamento di tutta la piazza Dante da via Gela a via Martiri d’Ungheria. Il finanziamento da parte del Ministero dell’Interno ammonta a 998.530 euro.

Ad annunciare il finanziamento è stato il sindaco Filippo Balbo che ha sottolineato come dal 2018 ad oggi la sua amministrazione abbia ottenuto finanziamenti per 4 milioni di euro. I lavori di consolidamento consentiranno il completamento di tutta un’area del centro abitato a sud est in Piazza Dante, tra la via Martiri d’Ungheria e via Gela.