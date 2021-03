Butera. Campo da tennis e campo polivalente come opere di compensazione per il Comune.

BUTERA. Un impianto sportivo con campo da tennis e campo polivalente come opera di compensazione a favore del Comune di Butera da parte della società Energia Pulita srl che gestisce l’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di contrada Costa del Pidocchio.

La convenzione prevede la realizzazione di un impianto sportivo da realizzarsi nell’area comunale di contrada Geremia sulla base di un progetto proposto dalla Società ed accettato dal Comune che sosterrà le sole spese per il Rup e il collaudatore.

La Giunta Balbo ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo. Il progetto è stato realizzato dall’ing. Ivano Midulla e dall’arch. Dario Riccobono. L’importo dei lavori, soggetto a ribasso, è di 191.702,68 euro, oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) quantificati in 2.326,35 euro, con 97.360,20 euro di somme a disposizione dell’amministrazione per un totale di 291.389,23 euro. Il Comune, per il Rup e il collaudatore, sarà invece chiamato ad impegnare la sola somma di 6.891,85 euro.