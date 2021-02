Sommatino. Il sindaco Carbone: “Nessun caso di positività nel nostro Comune”.

SOMMATINO. Il Comune di Sommatino, dopo mesi, è tornato Covid Free. Lo ha reso noto il sindaco Elisa Carbone. “L’Asp ci ha comunicato la guarigione dell’unico paziente positivo del nostro Comune. Finalmente, dopo tantissimo tempo, torniamo a non avere nessun caso di positività a Sommatino”.

Una notizia dunque favorevole, quella del primo cittadino che, analizzando la situazione, ha però ammesso: “È stato un percorso lungo e faticoso, durante il quale abbiamo svolto un’attenta attività di tracciamento in collaborazione con i medici di base e con l’Asp, senza distrarci mai e senza mai fare mancare il nostro sostegno. Ma basta poco per tornare indietro. Vi invitiamo, quindi, ad essere sempre attenti, ad osservare le regole scrupolosamente, a contattare il medico al manifestarsi dei sintomi. Non abbassiamo la guardia”.