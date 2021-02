Serradifalco. La Giunta attiva i cantieri di servizio per quattordici lavoratori.

SERRADIFALCO. Sono stati attivati per il 2021 i Cantieri di servizio. A provvedere alla loro attivazione è stata la Giunta comunale che ha approvato i programmi di lavoro attinenti i Cantieri di Servizio. Sono 14 i lavoratori coinvolti che saranno impegnati in attività inerenti servizi socio-assistenziali e servizi tecnico manutentivi.

I programmi di lavoro prevedono la pulizia degli ambienti nell’ambito dell’assistenza domiciliare ad anziani e disabili, supporto nella preparazione e distribuzione a domicilio di pasti caldi in favore di soggetti assistiti dal Comune nell’ambito dei Servizi socio assistenziali; supporto per la preparazione di pasti caldi nei Centri di refezione mense gestiti dal Comune; attività di accompagnamento e vigilanza sullo scuolabus di bambini frequentanti sezioni della scuola dell’Infanzia; autista per il trasporto dei pasti caldi a domicilio degli anziani e dei disabili assistiti dal Comune e per gli alunni affetti da grave disabilità, frequentanti le Scuole.

Previste anche attività inerenti i servizi tecnico manutentivi come interventi di piccola manutenzione, pulizia e vigilanza degli edifici comunali e relative pertinenze; interventi di piccola manutenzione stradale e fognaria; attività di manutenzione di aiuole, ville e parchi comunali, diserbo lungo i cigli delle strade; manutenzione di viali e aiuole cimiteriali. La spesa complessiva mensile necessaria per istituire i cantieri di servizio, per l’anno 2021, è di 8.718,10 euro per un totale di 104.617,20 euro.