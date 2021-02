Serradifalco. Integrato il progetto per la demolizione e ricostruzione della scuola d’Infanzia “Falcone”.

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha reso noto che è stato integrato il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia “Giovanni Falcone”. L’integrazione è di 100 mila euro con fondi comunali da aggiungere a 1,4 milioni di euro che la Regione ha finanziato al Comune di Serradifalco per consentire la ricostruzione della scuola che si trova accanto a quella elementare “Giovanni Verga” anch’essa oggetto di finanziamento.

Tale integrazione s’è resa necessaria per dotare la scuola di nuove dotazioni ed apparecchiature a quelle che sono le esigenze di una scuola dell’infanzia di ultima generazione. In totale pertanto saranno utilizzati 1.5 milioni di euro. Il finanziamento è stato ottenuto grazie al recupero dei soldi che la stessa Regione aveva erogato al Comune di Serradifalco per consentire la ristrutturazione e manutenzione dell’ala est della vicina scuola elementare “Verga” poi crollata.

La scuola dell’infanzia “Falcone” è stata chiusa nel gennaio 2011 dopo il crollo dell’ala est della scuola elementare Verga per questione di sicurezza. Successivi esami hanno accertato che sarebbe stata realizzata con cemento depotenziato. E ora ecco arrivare questo finanziamento che consentirà di realizzare una scuola dell’infanzia al passo con i tempi.