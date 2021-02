Serradifalco. Approvato il bando “Educare in Comune” per progetti di contrasto alla povertà educativa.

SERRADIFALCO. Vanno presentate entro mercoledì 24 febbraio alle ore 12 le istanze per partecipare al bando “Educare in Comune”.

Il bando è stato approvato in Giunta e riguarda la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di partner per la condivisione e realizzazione di idee progettuali per la partecipazione all’avviso pubblico “Educare in Comune.

Il bando, emanato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, intende finanziare progetti finalizzati al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni.

L’Avviso è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, che possono partecipare anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Al Comune potrà essere presentata una proposta progettuale per ciascuna delle aree tematiche previste che sono quelle della “Famiglia come risorsa”, quella relativa a “Relazione e inclusione” e infine quella riguardante “Cultura, arte e ambiente”.

L’obiettivo è l’attuazione di interventi destinati a promuovere progetti indirizzati al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni. Gli interventi devono favorire la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti come cittadini attivi, ma anche un corretto sviluppo della loro vita culturale, sociale e cognitiva.

L’istanza va inviata tramite PEC all’indirizzo comune.serradifalco@pec.it , indicando nell’oggetto “Avviso Pubblico Educare in Comune – Partenariato area tematica B e/o C”.