Salvati due esemplari di tartarughe Caretta caretta nelle Isole Eolie.

Due tartarughe Caretta caretta in difficoltà sono state soccorse nel mare delle Eolie, dopo le segnalazioni di isolani e guardia costiera di Salina. Le testuggini sono state prelevate da Monica Blasi, presidente dell’associazione di Filicudi che si occupa di curarle.

“Sono arrivate nel pronto soccorso – dice la biologa romana – le prime due ospiti del 2021. Le abbiamo chiamate Gilberta e Margherita: una infreddolita e l’altra ha ingoiato una lenza con amo. Erano tra Filicudi e Salina, verranno curate e poi rimesse in libertà.

Ricordiamo i numeri per le segnalazioni di fauna marina in difficoltà presso l’area Eoliana (+393494402021; +393298514099)”. A febbraio per il mare freddo sono diverse le tartarughe che vengono a galla per riscaldarsi. (ANSA).