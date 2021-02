Riesi. Il sindaco Chiantia: “Situazione contagio che preoccupa; si valutano possibili provvedimenti restrittivi”.

RIESI. “I contagi nell’ultima settimana sono aumentati con 15 nuovi casi di cui 10 positivi accertati in laboratori privati in attesa di conferma e 5 confermati dall’Asp; al momento ci sono 39 positivi a Riesi, una situazione che preoccupa; questo ci porta a valutare la possibilità di emettere eventuali provvedimenti restrittivi per contenere il contagio”.

Non ha usato mezzi termini il sindaco Salvatore Chiantia in un video a proposito della situazione epidemiologica che si registra a Riesi. Il primo cittadino riesino ha fatto rilevare: “Sentiremo nelle prossime ore la Prefettura e le autorità sanitarie, non è da escludere la possibilità di valutare anche la chiusura delle scuole; chiederò alle forze dell’ordine di incrementare i controlli; occorre rispettare le norme anti assembramento perchè sulla salute non si può scherzare”.

Affermazioni dunque che non sembrano lasciare spazio ad interpretazioni: la situazione del contagio è in preoccupante incremento e va affrontata anche con l’eventuale emissione di provvedimenti restrittivi. Attualmente i casi di positività al Covid a Riesi sono 33 di cui 28 in quarantena domiciliare, 3 ricoverati in malattie infettive, uno in terapia intensiva e uno ricoverato in altro presidio. I pazienti guariti da Covid sono 121 e quelli deceduti 4 per un totale di 158 casi.