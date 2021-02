Riesi. Covid. Sindaco dispone chiusura delle scuole sino al 6 marzo. Sospeso anche il mercato settimanale.

RIESI. Il sindaco Salvatore Chiantia ha disposto la chiusura delle scuole di Riesi. Lo ha fatto al fine di garantire misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio da Covid 19 tenendo conto, nello specifico, dell’istituzione scolastica.

Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole da giovedì 24 febbraio sino al prossimo 6 marzo, per cui non ci saranno lezioni in presenza e sarà attivata la Dad in alternativa. Nel contempo è stata anche disposta la sanificazione delle scuole presenti nel territorio comunale.

Dunque, il primo cittadino, come per altro aveva anticipato in un video nel quale aveva anticipato che avrebbe valutato la possibilità di adottare misure drastiche a tutela della salute pubblica, ha deciso di adottare le misure di prevenzione del rischio da contagio Covid in considerazione dell’evolversi della situazione di contagio soprattutto nelle ultime ore a Riesi così come si evince anche dai dati trasmessi dall’Asp.

Il sindaco, considerato che l’attuale situazione epidemiologica a Riesi fa rilevare indice di aumento dei contagi da Covid 19, ha anche disposto la sospensione del mercato settimanale dal 24 febbraio al 3 marzo comprese le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari.