Porto Empedocle, sindaca-professoressa M5s si fa piastrare capelli durante lezione

Mentre spiega la lezione in cattedra una delle alunne le piastra i capelli. Finisce nella bufera la sindaca-professoressa di PortoEmpedocle in provincia di Agrigento Ida Carmina del Movimento 5 Stelle per aver consentito ad un’alunna di aggiustarle i capelli durante una lezione. La poco consueta pratica è stata filmata da un degli alunni e in poche ore è divento virale su WhatsApp.

Immagini che, goliardicamente, sono state realizzate, di nascosto, da qualche studente con lo smartphone. Il video ha scatenato l’indignazione di molti genitori della scuola e la questione ‘capelli piastrati’ verrà affrontata in consiglio anche dai partiti di opposizione. Per ora la sindaca non ha commentato l’accaduto.