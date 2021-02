Pallavolo. L’Albaverde domani torna in campo: c’è da battere il Comiso.

Dopo la vittoria con il Caffè Trinca Palermo in casa Albaverde Alessandra Erba e compagne tornano in campo mercoledì 24 febbraio al PalaCannizzaro contro il Comiso nell’anticipo della prima giornata di ritorno del sottogirone N2.

Le formazione nissena e le ragazze di Concetta Marchisciana sono appaiate a quota sei punti ma a sole tre lunghezze dalla seconda posizione occupata dal Marsala e quindi lottano per avere un posto al sole in un girone che, a parte il Terrasini, sembra essere molto equilibrato.

All’andata a Comiso si impose l’Albaverde al termine di un combattuto 1 a 3, ma la formazione comisana nelle ultime settimane è molto cresciuta sul piano del rendimento.

Infatti, dopo aver perso nella seconda giornata con il Terrasini, ha sempre fatto punti vincendo in quattro set a Comiso con il Marsala e al tie-break a Palermo con il Caffè Trinca, mentre ha perso domenica scorsa sempre al quinto set in casa contro il Nigithor Santo Stefano.

La gara di mercoledì, che sarà trasmessa in live streaming sul sito facebook dell’Albaverde a partire dalla 17.55, si preannuncia quindi aperta a qualunque risultato.