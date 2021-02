Pallavolo B2. Impegno casalingo per l’Albaverde: contro Comiso obiettivo vittoria.

Archiviata la vittoria sul Caffè Trinca, l’Albaverde è ritornata in palestra per preparare l’insidiosa gara con il Comiso in programma mercoledì 24 febbraio sempre con inizio alle ore 18 al PalaCannizzaro.

Al termine delle gare di andata del sottogirone N2 della serie B2 la formazione nissena è salita a quota sei punti in coabitazione proprio con il Comiso e a sole tre lunghezze dalla seconda posizione occupata dal Marsala in un girone che, a parte il Terrasini, sembra essere molto equilibrato

La gara di mercoledì quindi offre spunti molto interessanti per entrambe le formazioni che vogliono conquistare posizioni di prestigio e con il Comiso alla ricerca della rivincita dopo la sconfitta all’esordio subita in casa proprio per mano della formazione nissena.

Il sestetto allenato da Concetta Marchisciana sembra in crescita sul piano del rendimento: nelle ultime tre settimane ha sempre conquistato punti vincendo in quattro set a Comiso con il Marsala e al tie-break a Palermo con il Caffè Trinca, mentre ha perso domenica scorsa sempre al quinto set in casa contro il Nigithor Santo Stefano per un totale di sei punti in tre gare.

Dal canto suo l’Albaverde vuole iniziare una striscia positiva e il monito di Carina Gotte a fine gara contro il Palermo nel momento di maggiore euforia, dopo il fischio finale che ha sancito la vittoria, è stato significativo: “Brave ragazze per la buona prova, ma oggi non abbiamo fatto nulla di particolare. Noi non ci dobbiamo accontentare e da lunedì concentriamoci sul Comiso che va affrontato con il massimo della grinta e dell’impegno.”

“Spero che le ragazze stiano prendendo confidenza con il campionato di serie B2 e con la concentrazione necessaria per affrontarlo senza sorprese – è stato il commento del vice allenatore Fabrizio Montagnino – a questo livello chi si distrae viene subito punito e noi, se vogliamo conquistare vittorie di prestigio, dobbiamo commettere il minor numero possibile di errori.”

Albaverde – Comiso sarà trasmessa in live streaming sul sito Facebook dell’Albaverde a partire dalla 17.55 di mercoledì 24 con la parte tecnica a cura di Totò Venti.