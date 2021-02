Italia, si schianta furgone che trasportava cani in adozione: morti tre volontari

E’ di tre morti il bilancio di un tamponamento che si e’ verificato questa mattina, intorno alle 5.30, tra i caselli di Pesaro e Cattolica nel tratto nord dell’A14. Le vittime viaggiavano a bordo di un furgone che, per cause ancora in corso di accertamento, si e’ schiantato contro il posteriore di un autotreno coinvolto a sua volta in uno scontro con un altro mezzo pesante. Due delle vittime sono morte sul colpo, una terza e’ deceduta dopo il trasporto in ospedale.

Erano tutti e tre volontari che facevano parte di un’associazione animalista e, a bordo di un furgone, trasportavano dei cani e dei gatti da adottare. Il tratto autostradale e’ rimasto chiuso fino alle 10; sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.