Governo, Meloni: “Alto profilo? Speranze italiani infrante”

“Penso che le speranze degli italiani di avere un Governo di altissimo profilo per affrontare questo momento emergenziale, come da richiesta del presidente Mattarella, si siano drammaticamente infrante con questo Consiglio dei Ministri. E’ un esecutivo di compromesso. Sfido chiunque a dire che le figure selezionate siano le migliori che si potessero avere”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia MELONI, nel corso della trasmissione “Il caffe’ della domenica” su Radio 24.

“Non penso di essere in splendida solitudine all’opposizione. O almeno se si definisce solitudine stare con milioni di italiani che guardano attoniti a cosa sta accadendo, allora ben venga questa solitudine”, ha detto ancora la MELONI. “Non voglio parlare dei singoli, certo metto in dubbio le competenze di ministri come Roberto Speranza. Ma penso che occorra pero’ fare un quadro generale del Consiglio dei Ministri. Metto in dubbio – ha concluso – che l’Italia si possa salvare con buona parte dei ministri che l’hanno portata a questo punto”