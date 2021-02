Delia. Finanziata messa in sicurezza di via Barbieri.

DELIA. Un contributo di € 50.042,95 è stato assegnato al Comune di Delia dal Ministero dell’Interno per la progettazione relativa alla messa in sicurezza della strada comunale denominata via Barbieri.

Soddisfatto il commento del sindaco Gianfilippo Bancheri che ha sottolineato come si tratta dell’ennesimo contributo a favore del Comune di Delia per consentire il miglioramento del sistema stradale cittadino.

A questo punto, l’ente comunale, in quanto assegnatario della risorsa finanziaria, è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo, e cioè entro il prossimo 10 maggio.