Crisi nera a Palermo, i rapinatori bloccano un furgone e portano via forme di formaggio

La crisi è davvero nera a Palermo. E così i rapinatori prendono di mira anche i furgoni che trasportano i formaggi. Lo hanno bloccato mentre si trovava sul suo camion, fra una consegna e l’altra in giro per la città, e mentre uno lo minacciava con un coltello l’altro gli svuotava il mezzo.

Una rapina è stata messo a segno due giorni fa, intorno alle 10.30, in via Leonardo da Vinci a Palermo. Ad entrare in azione una coppia di rapinatori che alla fine si è allontanata con un insolito bottino: un paio di forme di formaggio.

Arraffati i prodotti i due rapinatori sono scappati con la merce, caricata a bordo di un’auto parcheggiata non lontano. L’autotrasportatore a quel punto ha contattato il numero unico d’emergenza e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti delle volanti della polizia hanno ascoltato il suo racconto e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato la scena.