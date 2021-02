Covid. A Caccamo in aumento i casi di positività e il sindaco chiude le scuole per due settimane.

In pochi giorni s’è assistito ad un rapido incremento del numero dei casi di persone positive (54) e così ecco che a Caccamo, in provincia di Palermo, il sindaco Nicasio Di Cola ha disposto la chiusura delle scuole per due settimane.

Il primo cittadino ha emanato un’ordinanza nella quale ha rilevato: “Constatato che nella nostra città si registra giornalmente un progressivo aumento dei contagi sia nella cittadinanza che nell’ambito delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che è interesse primario tutelare la salute pubblica e limitare le circostanze che possano contribuire all’incremento dei casi positivi e di conseguenza si rende necessario ed urgente intervenire mediante una chiusura temporanea dal 20 febbraio al 6 marzo 2021 compreso, delle scuole”.

Intanto, martedì prossimo è in programma uno screening di tamponi rapidi per gli alunni delle scuole. Nel contempo il primo cittadino ha chiesto all’Asp di poter esperire tamponi in modalità drive in a tutta la popolazione.