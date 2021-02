Calcio a 5. Sconfitta casalinga per la Pro Nissa Futsal. Non bastano i gol di Lo Bongiorno e Colore.

Dopo la brillante prova di martedì contro l’Atletico Canicattì, arriva per la Pro Nissa Futsal una sconfitta 3-5 che ha il sapore amaro della beffa. Dopo il vantaggio iniziale ad opera di Lo Bongiorno, alcune valutazioni arbitrali a dir poco discutibili permettono agli avversari, certamente quotati, di riequilibrare il risultato e addirittura di passare avanti nel punteggio.

Squadra di casa contratta e nervosa ma per nulla intimorita dai torti ricevuti, nella ripresa, prova a riprendere il pallino del gioco. Si tenta la carta del quinto in movimento, mossa azzeccata; numerose le conclusioni sotto porta che fanno da contraltare alle parate del portiere ospite forse il migliore in campo con i suoi interventi che salvano di fatto il risultato allontanando con il passare dei minuti la speranze di rimonta.

Non bastano così le reti di Lo Bongiorno (per lui doppietta) e di Colore. Risultato per certi versi bugiardo, con gli avversari che hanno saputo approfittare di alcune sbavature per conquistare l’intera posta in palio. E ora, archiviata questa sconfitta, si pensa già alla prossima sfida, in trasferta, contro il Palermo.