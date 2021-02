Calcio a 5. La Pro Nissa Futsal “corsara” a Canicattì rimonta e vince.

Vittoria incredibile per la Pro Nissa Futsal che ha battuto in rimonta 5-6 fuori casa il Futsal Canicattì 5 al termine di una partita nella quale, dopo un avvio nel quale i padroni di casa s’erano portati sul 4-1, ha fatto registrare la super rimonta dei nisseni che hanno letteralmente ribaltato il match.

Per il Canicattì erano andati a segno Lucchese con una doppietta, Cascino e Madonia, mentre per i nisseni era fatto centro Colore. Poi la grandissima rimonta della Pro Nissa in gol ancora con Colore e poi ancora con Lo Bongiorno e soprattutto con un tris esaltante di uno scatenato Toledo che ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte della squadra ospite che ha così espugnato il campo di Canicattì. Inutile la rete di Cascino per il 6-5 finale.

Per la Pro Nissa una vittoria esaltante che ridà morale e nuova linfa a Toledo e compagni. I nisseni hanno letteralmente annichilito l’avversario che ha giocato comunque una gara alquanto gagliarda e che, forse, sul 4-1, credeva di avere in pugno il match.